Affitta canoa e scompare: paura per un 22enne padovano

Condividi

Linkedin email

Da quasi 24 ore non si hanno più notizie di Federico Merlo, il 22enne di Padova scomparso da ieri mattina mentre si trovava in vacanza a Pantelleria (Trapani). Il ragazzo avrebbe noleggiato una canoa nella zona della baia di Scauri con l’intento di fare un giro in mare. Poi da lì il nulla. La canoa e il giubbotto salvagente sarebbero stati ritrovati nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre, a ridosso della scogliera di Punta Nikà ma di Federico nessuna traccia. Le ricerche sono tuttora in corso.