Che tempo fa

Condividi

Linkedin email

Netto miglioramento sulle regioni di Nord-Est per una giornata soleggiata fin dal mattino quasi ovunque, eccetto che per il Friuli-Venezia Giulia, Veneto orientale e Dolomiti dove avremo nubi e residui fenomeni al mattino, nevosi sin sotto i 2000m, ma in esaurimento rapido. A seguire annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, specie Dolomiti e Carnia dove non si escludono occasionali brevi rovesci; altrove sole prevalente. Temperature in calo nei valori minimi con clima frizzate all’alba, massime in aumento intorno 22-24 gradi. Venti in prevalenza deboli salvo residui rinforzi tra Nordovest e Nordest al mattino su coste e Adriatico. Mare fino a mosso al mattino, poi poco mosso.

(Fonte 3b Meteo)