Vicenza, furbetti dei rifiuti: 23 multe in 10 giorni

Prosegue a Vicenza l’attività di controllo con le auto civetta della polizia locale contro l’abbandono e lo scorretto collocamento dei rifiuti. Se dall’inizio dell’anno al 31 luglio erano state complessivamente 57 le sanzioni elevate in seguito ai controlli di videosorveglianza, nel solo mese di agosto i verbali staccati grazie alle auto civetta sono stati 23. Le 23 multe sono state date in 10 giorni di appostamenti in varie vie della città.

Nel dettaglio, 12 hanno riguardato l’abbandono di rifiuti all’esterno dei cassonetti e hanno comportato sanzioni da 300 euro; una da 225 euro è stata elevata per conferimento di rifiuti senza la dovuta differenziazione; 10 sono state date per avere causato disordine igienico-ambientale nei pressi dell’isola ecologica, con sanzione da 50 euro. Com’è noto, questo tipo di controlli viene svolto dalla polizia locale con due autocivetta dotate di sistema di videosorveglianza, concesse in comodato d’uso gratuito al Comune da Aim. Il secondo veicolo è entrato in funzione all’inizio di luglio.

«Nel solo mese di agosto – spiega in una nota l’assessore con delega all’ambiente Simona Siotto – è stato elevato ben un terzo delle sanzioni date complessivamente nei precedenti sette mesi. Ciò dimostra l’efficacia dell’introduzione, ai primi di luglio, della seconda auto civetta. Ben vengano i controlli contro chi non ha a cuore il decoro della città e, più in generale, non rispetta il corretto smaltimento dei rifiuti. Con un obiettivo: abbattere questa forma di degrado che i cittadini non sono più disposti a tollerare. A questo proposito desidero ringraziare chi con spirito civico continua a segnalarci abbandoni e lordure, in centro storico come nei quartieri. Quelle segnalazioni non ci servono solo per chiedere ad Aim Ambiente di pulire prontamente, ma anche per attivare strategie di controllo finalizzate a perseguire chi, spesso in modo ricorrente, ignora volutamente le regole di civiltà, a danno dell’intera comunità». (t.d.b.)