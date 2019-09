Vicenzaoro tra gioielli e vip: tutti pazzi per Múñiz

Condividi

A Vicenzaoro September, allo stand di Bronzallure, tra gli applausi e la soddisfazione dei presenti, l’attore spagnolo Sergio Múñiz, la showgirl Michela Coppa e la giornalista Romina Minadeo hanno incontrato i fans. L’iberico di Bilbao, che nel suo curriculum vanta film, spot e programma cult in Italia, durante la kermesse vicentina ha raccontato il suo rapporto con i gioielli che definisce «Speciale: li indosso nelle grandi occasioni ma anche tutti i giorni. Prediligo gioielli in cui ricerco qualità e made in Italy».

Alla ricerca del made in Italy è anche Michela Coppa. Emiliana di origini e famosa in tutta Italia per le sue apparizioni sul piccolo schermo, la showgirl, cantante e conduttrice televisiva si è presentata alla fiera di Vicenza curiosa e interessata: «Nei gioielli ricerco essenzialità, made in Italy e naturalezza, così come anche nella vita».

Appassionata di danza, ginnastica ma soprattutto di arte è Romina Minadeo, anche lei a Vicenzaoro per la prima volta: «Per me venire a Vicenzaoro oggi è stata una grande emozione, sono rimasta affascinata dalla campagna di Bronzallure. Nutro un rapporto d’amore per il loro rosa, molto amato dalle donne e colore distintivo del brand».