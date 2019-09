Wes e-Bike Series, la gara delle bici elettriche

Condividi

Si è conclusa ieri a Bologna, la tre giorni di Wes e-Bike Series, una novità assoluta in Italia, il primo campionato internazionale dedicato alle bici elettriche nel calendario eventi della UCI, Union Cycliste International. I protagonisti di questa domenica speciale sono stati i partecipanti dell’evento Ride WES, un gruppo di appassionati di bicicletta, a cui gli è stata offerta l’opportunità di salire in sella a delle e-Bike e pedalare, insieme ai piloti professionisti, sul circuito di gara immerso tra i colli bolognesi, con partenza e ritorno a Bologna,passando dal Santuario di San Luca attraverso il Parco del San Pellegrino.

Un evento di sport che è stato soprattutto l’occasione per porre l’attenzione su temi d’attualità, come quello

della mobilità sostenibile, a Bologna e in tutto il territorio regionale e che ha visto la partecipazione nella giornata

inaugurale delle autorità e istituzioni, Raffaele Donini, Vicepresidente e Assessore ai Trasporti della Regione

Emilia-Romagna; Davide Cassani, Presidente APT Servizi Emilia-Romagna e CT della Nazionale Ciclismo; Matteo

Lepore, Assessore al turismo del Comune di Bologna; Irene Priolo, Assessore alla mobilità del Comune di

Bologna; Maurizio Fabbri, Sindaco di Castiglione dei Pepoli (in foto principale).

Soddisfazione anche da parte degli organizzatori dell’evento Pier Luigi Santi, Presidente Mountain e-Bike Italia

e promoter dell’evento italiano e Francesco Di Biase, WES Ceo & Founder. Sul podio della gara di Cross Country sono saliti i piloti Marco Aurelio Fontana, bronzo olimpico 2012, Focus Scuderia Fontana autore di una corsa di testa per tutti gli otto giri che comprendevano un impegnativo ultimo strappo al 25% di pendenza su erba. Tra le donne, ha vinto la tedesca Sofia Wiedenroth del CUBE Action Team, davanti all’italiana Jessica “Jey” Bormolini.

Nella giornata di sabato si è svolta la gara di Enduro, nella quale gli atleti si sono cimentati su un percorso

impegnativo fatto di 5 prove speciali cronometrate nei pressi di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna. Tra gli uomini la vittoria è stata incerta per tutte e cinque le prove speciali e si è giocata sul filo dei secondi. A spuntarla è stato il dieci volte campione del mondo di Downhill Nicolas Vouilloz.

(In foto la gara Enduro Ph. Kike Abelleira)