Bellezza: il chirurgo, ’10 anni in meno con minilifting composito senza segni’

Roma, 10 set. (AdnKronos Salute) – Ringiovanire in modo soft, dimostrando fino a 10 anni in meno e senza mostrare i segni del ritocco. Il nuovo minilifting composito è una tecnica di lifting facciale “meno invasiva e più duratura della chirurgia classica”, che promette un viso e un collo più distesi, con una procedura mininvasiva, rischi di complicanze ridotti, un recupero più veloce e una durata maggiore. “E’ proprio una volta compiuti i 50 anni che si sente l’esigenza di andare avanti ma ritrovando un aspetto più giovane, e questo accade tanto alle donne quanto agli uomini”, spiega Daniele Spirito, chirurgo plastico di Roma, docente presso la Cattedra di Chirurgia Plastica dell’Università di Milano, che ha introdotto in Italia il nuovo intervento di lifting composito, riducendo l’incisione e rendendola corta, quasi invisibile e sottile.

“Si effettua una piccola incisione davanti al padiglione auricolare e si procede a uno scollamento di 5-6 cm del sottocute. Da qui si fa ingresso nei piani profondi e si riposizionano i tessuti in verticale. La cicatrice è piccola, quasi invisibile. Negli uomini addirittura resta nascosta sotto le basette”. L’effetto è quello di un viso più giovane di 10 anni.

“Si tratta di un intervento rivoluzionario nel modo di concepire la chirurgia estetica del volto – prosegue l’esperto – L’operazione viene eseguita in anestesia locale con sedazione e in regime di day hospital. L’esposizione dei tessuti è minore, quindi meno punti, meno coagulazione, meno rischi di complicanze”.

La procedura inoltre “è meno invasiva rispetto a quella di un lifting classico, la cui incisione arriva fin dietro l’orecchio con uno scollamento della pelle fino a metà mento. Il paziente torna a stare bene nel giro di una settimana, e i risultati sono più duraturi di un intervento tradizionale completo”. Chi dovrebbe scegliere questo approccio? “L’indicazione maggiore riguarda persone che sono ingrassate e poi dimagrite perché la pelle ha ceduto, ma la tendenza tra gli over 50 sta crescendo sempre di più”, conclude l’esperto.