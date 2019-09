Programmare videogiochi e pilotare robot: corsi per bambini

Condividi

Torna per il secondo anno il progetto Coding Robotica che insegna ai bambini dalla terza alla quinta elementare a crearsi i giocattoli da soli con le stampanti 3D. I corsi organizzati da FabLab Castelfranco Veneto e Make and Play con il supporto di Cna, si svolgeranno da ottobre 2019 a maggio 2020. Le possibilità sono infinite: i ragazzi potranno imparare a programmare videogiochi, modellare oggetti 3D, pilotare robot e costruirsi i giocattoli.