Fiera del riso ad Isola della Scala: date, programma e piatti

Torna mercoledì 11 settembre 2019 la festa dedicata al riso e al risotto più grande d’Italia e una delle fiere più attese in Veneto: la Fiera del Riso di Isola della Scala. Arrivata alla sua 54esima edizione, come ogni anno ospiterà chef provenienti da diverse regioni e maestri risottari. Ma non c’è solo cibo: durante i 26 giorni di festa (dall’11 settembre al 6 ottobre) in programma sport, convegni che affronteranno il tema del bullismo e sfilate oltre alla celebre fiera campionaria con 150 espositori. Inoltre, novità di quest’anno, sarà la mostra interattiva con speciali occhiali, che permette di vivere l’esperienza della vita in risaia.

Ma i riflettori saranno tutti per lui: il riso Nano Vialone Veronese Igp. Si tratta di una tipologia coltivata in una zona circoscritta della pianura veronese. Il chicco del Riso Vialone Nano Veronese IGP è bianco, ha dimensioni medie, forma tonda e semilunga, con dente pronunciato e testa tozza. Noto per la sua capacità di tenere la cottura, il Riso Vialone Nano Veronese IGP ha inoltre la caratteristica di assorbire i sapori dei vari condimenti e si presta a una molteplicità di ricette.

Ecco i risotti che potrete gustare alla Fiera del Riso

➡️Risotto all’Isolana

➡️Risotto con zucchine, Monte Veronese e speck

➡️Risotto alla pilota con puntel

➡️Risotto in cartoccio di prosciutto crudo della Valle d’Aosta Saint Marcel mantecato con erbette e robiola

➡️Risotto Venere integrale e baccalà mantecato

➡️Risotto con radicchio, Recioto e Monte Veronese

➡️Risotto funghi misto bosco e tastasal

➡️Risotto al sapore di mare

➡️Risotto con funghi e tartufo (dal 11/09 al 14/09 e dal 21/09 al 26/09)

➡️Risotto con basilico e pancetta (dal 11/09 al 14/09 e dal 24/09 al 26/09)

➡️Risotto con asparagi e robiola (dal 11/09 al 20/09)

➡️Risotto con zucca e funghi (dal 11/09 al 20/09)

➡️Risotto con verzette, pancetta tirolese e gorgonzola (dal 11/09 al 24/09)

➡️Risotto con asparagi e stracchino (dal 21/09 al 23/09)

➡️Risotto porri, speck e Monte Veronese (dal 25/09 al 6/10)

➡️Risotto con porcini, salsiccia e crema di gorgonzola (dal 25/09 al 6/10)

➡️Risotto con zucchine e robiolina al profumo di menta (dal 25/09 al 6/10)

➡️Risotto con cipolla di Tropea e guanciale (dal 27/09 al 6/10)

➡️Risotto con radicchio e scamorza (dal 27/09 al 6/10)

➡️Risotto con birra rossa, squacquerone e pancetta affumicata (dal 15/09 al 24/09)

➡️Risotto con radicchio e Monte Veronese (dal 15/09 al 24/09)

➡️Paella all’Isolana (allo stand pro loco): Giovedì – venerdì – sabato sera e domenica a mezzogiorno

➡️Per celiaci (solo allo stand Enaip): Risotto all’Isolana; Risotto con rapa rossa e crema di bufala (dal 11/09 al 22/09); Risotto con porro, mela e pancetta croccante (dal 23/09 al 6/10)

➡️Per vegani e intolleranti al lattosio (solo allo stand Enaip): Insalata di riso con verdure

Orari della Fiera del Riso:

GIORNI FERIALI dalle 11.30 alle 14.30 – dalle 18.30 alle 24.00

VENERDÌ dalle 11.30 alle 14.30 – dalle 18.30 alle 01.00

SABATO dalle 11.00 alle 01.00

DOMENICA dalle 10.00 alle 24.00

Clicca qui per scaricare il programma completo