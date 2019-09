Grave incidente sull’Agordina: morta 22enne

Condividi

Linkedin email

Aggiornamento 11/09 ore 13:00: Purtroppo non ce l’ha fatta Vanessa Masarei, la ragazza di 22 anni rimasta coinvolta ieri in un incidente sulla strada regionale 203 Agordina. La giovane è morta per le gravi ferite riportate nello schianto.

Gravissimo incidente intorno alle 9 di oggi sulla strada regionale 203 agordina in località Le Vale di Cencenighe Agordino. Una 22enne, per causa ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua Citroen C3 e si sarebbe scontrata con una Fiat Ducato, guidata da un 62enne. La ragazza è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso con elisoccorso. Ferito lievemente l’uomo alla guida dell’altro mezzo.