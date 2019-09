«Madonna dell’acqua lurida, scultura indegna e oscena»

Condividi

Il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, ha commentato la scultura galleggiante “Madonna dell’acqua lurida”, installata ieri sul Piovego, a Padova.

«Una volta l’arte serviva a celebrare Dio. Oggi lo usa per fare parlare di sé. A riprova che senza di Dio, l’arte vale poco o niente. Per me e per molti padovani la Madonna è come e più di una madre. Chi la offende, offende tutti noi. Papa Francesco ci ricorda continuamente quanto siano nostro dovere la cura e la tutela del Creato. In un suo noto intervento, però, ci ha anche spiegato che la libertà d’espressione è sacra, ma senza insultare o ridicolizzare la fede degli altri. Perché, parole sue, “Se uno offende mia madre, gli do un pugno”. Lascio alla Chiesa il compito di spiegarci se, chi ha realizzato l’installazione, meriti o meno un buffetto. Da padovano e da politico ribadisco che la trovo indegna. Sia nella sua versione galleggiante, sia nella copia che verrà esposta al Vintage Festival, che, lo ricordo, è un palazzo comunale. Mi aspetto da parte di qualche amministratore che ha attaccato Salvini perché porta con sé il rosario, lo stesso atteggiamento di censura nei confronti di questa scultura oscena».