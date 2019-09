Verona, apre il museo per bambini dove è “vietato NON toccare”

Condividi

Uno spazio studiato per il gioco, la sperimentazione e il movimento. Un luogo pensato per i più piccoli e le loro famiglie. È stato inaugurato oggi, nell’area degli ex Magazzini Generali, in via Santa Teresa 12, il Children’s Museum Verona. Si tratta del primo museo interamente dedicato ai bambini di tutto il nordest, il quarto in Italia. Un progetto realizzato da Pleiadi, che ha come partner principale Fondazione Cariverona.

Mille metri quadrati su due piani, un percorso che si snoda su aree diverse, attraverso esperienze emozionali e immersive. Acqua e aria, musica e colori, luce e arte: leve e prospettive diverse, così come mutano i modelli pedagogici pensati ad hoc per le varie fasi evolutive del bambino. Children’s Museum Verona sarà aperto dal martedì alla domenica (orario 8.30-18 fino al venerdì, 9-19 sabato, domenica e festivi). Tutte le informazioni sul sito www.cmverona.it.