Bimbo muore a pochi giorni dal parto: aperto fascicolo

Doveva nascere il 29 agosto, invece è stato trovato privo di vita nel grembo della madre il 6 settembre. E’ successo all’ospedale Magalini di Villafranca, in provincia di Verona. Come riporta l’Arena, la madre sarebbe andata in ospedale per due volte, l’ultima proprio il giorno prima il 5 settembre, ma, dopo aver fatto tutti i controlli del caso, era stata tranquillizzata e rimandata a casa: il tracciato e il battito del cuore del nascituro era regolare e niente lasciava presagire quanto sarebbe accaduto 24 ore dopo. E’ stato aperto un fascicolo per l’ipotesi di omicidio colposo.