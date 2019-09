Pic-nic con falò in area protetta: denunciati 13 incivili

Condividi

Controlli serrati contro l’inciviltà e mancanza di rispetto per l’ambiente. Il comportamento di 13 persone in Val del Mis, ha portato i Carabinieri delle stazioni di Sedico e Trichiana a deferirle alla Procura della Repubblica di Belluno per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Nella serata del 31 agosto scorso, infatti, nel corso di una specifica attività di controllo del territorio nell’area del parco nazionale, in seguito anche di segnalazione di cittadini, veniva individuata la presenza di un gruppo di persone nella zona delle cascate del soffia che bivaccava con musica ad alto volume e con fuoco acceso a terra.

In pieno coordinamento con i Carabinieri forestali parco nazionale, venivano identificati 13 soggetti, tutti residenti in provincia di Venezia, di nazionalità straniera, la maggior parte ubriachi in un’area interdetta all’accesso delle persone secondo il regolamento del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Venivano comminate quindi un totale di 1670 euro di sanzioni e proposto al Questore di Belluno per ognuno di loro, un foglio di via dal comune di Sospirolo per la durata di 3 anni.

L’area della Val del Mis, come tutte le aree maggiormente frequentate da turisti, sono interessate da un mirato piano di controllo del territorio che coordina le diverse forze in campo tra Carabinieri della compagnia di Feltre, dei Carabinieri parco nazionale, con l’ausilio quando necessario, del 14° nucleo elicotteri Carabinieri di Belluno; i diversi reparti dell’arma in maniera integrata e secondo le proprie specificità, mediante pattugliamento ed attività preventiva, concorrono alla sicurezza dell’area e al controllo sull’osservanza delle norme.

