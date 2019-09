Pfas al bando in Danimarca: vietato l’uso in padelle e cartoni alimentari

Condividi

La Danimarca ha deciso di vietare l’uso dei Pfas nei contenitori alimentari entro luglio 2020. Lo riporta Repubblica spiegando che si tratta del primo Paese al mondo e potrebbe essere presto preso ad esempio da altri Stati. Queste sostanze vengono utilizzate in moltissimi oggetti come padelle, pentole e cartoni della pizza perchè hanno un potere impermeabile all’acqua e ai grassi ma, come ha spiegato il governo danese, «fortunatamente esistono altri modi per produrre carta impermeabile al grasso e all’acqua che non hanno alcun potenziale cancerogeno».

Gli Pfas sono infatti interferenti endocrini e sospettati di provocare alcuni tipi di tumore, problemi all’apparato riproduttivo e allo sviluppo del feto, anche se una risposta chiara e univoca a questi dubbi non è ancora arrivata. Secondo un rapporto del Nordic Council, un organismo di cooperazione che riunisce Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia) l’esposizione ai composti Pfas costa all’Unione Europea tra i 52 e gli 84 miliardi di euro l’anno in termini di spese sanitarie.