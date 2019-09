Bassano (Vi), fiaccolata solidale per le famiglie di Bibbiano

Condividi

Venerdì 13 settembre alle ore 20.30 in piazza Libertà a Bassano del Grappa si terrà una fiaccolata per manifestare solidarietà alle famiglie di Bibbiano coinvolte nello scandalo affidi. Fratelli d’Italia Vicenza fa sapere che aderirà formalmente all’iniziativa per «Non far calare il silenzio su una vicenda che giorno dopo giorno sta assumendo i tratti di una vera e propria tragedia che parrebbe andare ben oltre i confini dei fatti già acclarati a Bibbiano».

Il portavoce Vincenzo Forte spiega che l’intendo è quello di «garantire sostegno e solidarietà a tutte quelle famiglie che hanno subito veri e propri abusi da parte di organizzazioni che invece di privilegiare il bene dei bambini hanno privilegiato il profitto. C’è in gioco il futuro dei nostri bambini e per questo non possiamo permettere che quanto accaduto a quelle famiglie possa ripetersi in futuro».