Cazzola: «Salvini deve andare a fare in c…». Bitonci: «Vergognati, vado via»

Duro scontro tra l’economista Giuliano Cazzola e il leghista ed ex sindaco di Padova Massimo Bitonci durante la puntata di ieri de L’Aria che Tira condotta su La7 da Myrta Merlino. «La mia opinione su Matteo Salvini è la seguente: deve andare a fare in c…», ha detto improvvisamente Cazzola lasciando di stucco la conduttrice che ha chiesto di ritirare quanto appena detto.

A quel punto è entrato nella discussione Bitonci che ha minacciato di lasciare lo studio: «Vergognati, mi alzo io e me ne vado via. Non è possibile che in una trasmissione del genere ci siano offese del contro Salvini, che ha il 34% dei consensi degli italiani. Vergognati di quello che dici, vergognati!”. Alla fine Cazzola ha ritrattato: «Mi scuso per il termine volgare che ho usato, ma confermo la mia disistima e disprezzo per Salvini».