Scontro auto-moto al casello dell’A4: centauro gravissimo

Grave incidente questa mattina nel sottopasso di Montebello Vicentino che porta al casello autostradale. Un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio il centauro, un 48enne di Cologna Veneta, che è stato portato in ospedale a Vicenza in elisoccorso in gravissime condizioni. Ferite lievi invece per le tre persone che si trovavano a bordo della macchina.