Condividi

Linkedin email

Lugo, frazione di Campagna Lupia (Venezia), è in festa per il ritrovamento della statua della Madonna Addolorata della Pietà, rubata il 16 agosto 1966. Grazie al lavoro dei carabinieri del Nucleo tutela Patrimonio Culturale, l’opera in legno potrà tornare nella chiesetta. Per l’occasione sabato 14 e domenica 15 è anche stata organizzata una festa paesana.

(Ph. Threecharlie – Wikipedia)