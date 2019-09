Condividi

Linkedin email

Attimi di panico a Mestre in via del Gazzato in zona Auchan dove un’ambulanza della Croce Verde ha preso fuoco dopo il trasporto di una persona malata. Le immagini della colonna di fumo hanno fatto il giro dei social. Sul posto vigili del fuoco e polizia. La situazione si è per fortuna risolta senza nessun danno.

(Ph. Facebook – Sei di Mestre se)