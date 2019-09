Meteo, un settembre estivo: le previsioni dei prossimi giorni

Condividi

Pressione in aumento, con progressiva affermazione da venerdì di un promontorio anticiclonico di stampo mediterraneo. Il tempo sarà a tratti variabile mercoledì per il passaggio di una modesta saccatura da nord-ovest, nei giorni seguenti via via più stabile e soleggiato, con temperature in linea con la media del periodo. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni di Arpav.

Giovedì 12 settembre cielo generalmente sereno, al più poco nuvoloso fino alle ore centrali a ridosso dei rilievi. Precipitazioni assenti e temperature in aumento. Venerdì 13 settembre tempo stabile con cielo sereno. Precipitazioni assenti e temperature in aumento soprattutto sulle zone montane. Sabato 14 settembre cielo da sereno a poco nuvoloso sulle zone meridionali e costiere a poco o parzialmente nuvoloso altrove con annuvolamenti un po’ più frequenti in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni o in ulteriore lieve aumento nei valori minimi. Domenica 15 settembre cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse. Precipitazioni assenti. Temperature minime in prevalenza in ulteriore lieve aumento, massime in calo in pianura e nelle valli.