Classifica delle migliori università al mondo: a che punto sono le venete

Sono stati pubblicati oggi, mercoledì 11 settembre, i risultati della classifica delle migliori università del mondo elaborata dall’agenzia di ranking internazionale Times Higher Education (THE), una delle più prestigiose a livello internazionale. Per l’elaborazione del proprio ranking, THE indaga cinque dimensioni: didattica, ricerca, citazioni, proventi da imprese e internazionalizzazione. Gli ateni in classifica sono 1.396.

Per quanto riguarda gli atenei veneti, la prima che troviamo scorrendo la classifica è l’Università di Padova che conferma il proprio posizionamento nella fascia 201-250° posto a livello internazionale. Ricordiamo che lo scorso anno aveva recuperato e mantiene il 4° posto in campo nazionale (secondo, tra i grandi atenei). L’Università di Verona si posiziona invece nella fascia 401-500 mentre la Ca’ Foscari di Venezia nella fascia 601-800.

(ph: Jörgens.mi/Wikipedia)