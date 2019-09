Vicentino truffato su eBay: una denuncia

Condividi

È sardo, residente in provincia di Sassari, l’uomo che ha truffato un vicentino di 36 anni residente a Orgiano che aveva comprato un elettrodomestico su eBay pagando circa 200 euro senza però mai ricevere effettivamente l’utensile. I Carabinieri della Stazione di Lonigo hanno quindi denunciato in stato di libertà per truffa, A.M , 55enne, resosi irreperibile dopo l’acquisto.