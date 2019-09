Crollo trincea Pedemontana, Covepa: «Mancavano vasche contenimento»

Continua a far discutere il cedimento di una trincea della Superstrada Pedemontana Veneta avvenuto l’8 settembre a Trevignano (Treviso) (qui il video del crollo) che segue quello di Ferragosto. Dopo la spiegazione fornita dalla Struttura di progetto tramite la Regione, il CoVePa, Coordinamento Veneto Pedemontana alternativa, attacca il direttore dei lavori.

Ecco la versione della Struttura di progetto nel comunicato della Regione Veneto:

Nel periodo ferragostano, gli eventi piovosi hanno portato al crollo di una canaletta in calcestruzzo, e non ad un ponte canale, come anche in quell’occasione era stato sbandierato. La canaletta raccorda il sistema di irrigazione al ponte, al fine di superare Pedemontana in quel punto posta in trincea. Per evitare che un domani un’affluenza straordinaria di acqua tracimi in strada, è stato costruito un troppo pieno che dovrebbe portare gli esuberi di acqua in tre vasche di raccolta, laminazione e scarico nel terreno. Il sistema è stato aperto dal Concessionario pur senza la presenza delle vasche, ancora da costruire, in avvio della stagione irrigua su richiesta del Consorzio di Bonifica che premeva per dare continuità alla rete irrigua eliminando il bypass realizzato. A Ferragosto, durante eventi piovosi intensi, è tracimata l’acqua dalla canaletta, non ha trovato le vasche ad accoglierla e ha dilavato il terreno sottostante la canaletta di raccordo, dietro il sostegno del ponte canale. Quest’ultimo è rimasto indenne, la canaletta, mancandole il terreno di supporto, si è piegata ed è da rifare. Tutti i ripristini sono a completo carico del Concessionario. Appurata la dinamica dell’evento, il Concessionario ha predisposto un solco di scavo per far defluire le acque di troppo, in attesa della costruzione delle vasche necessarie, già previste ed approvate. Questi inconvenienti relativi alla raccolta delle acque superficiali non sono creati da Pedemontana, bensì sono già presenti da tempo sul territorio, tanto che spesso in alcuni tratti le campagne di allagano. La costruzione dell’infrastruttura impone una regimazione strutturata delle acque – in questo caso con troppo pieno e vasche – per evitare che possa un domani allagarsi la sede stradale in esercizio.