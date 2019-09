Condividi

Un terribile viaggio Dalla Grecia all’Italia chiuso in un camion. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 9:30 a Venezia, chiamati dalla polizia, al porto commerciale, per liberare una persona chiusa sotto al cassone di un camion, nel vano usato dagli autisti per riporre gli effetti personali, in un traghetto proveniente dalla Grecia. Si tratta di un immigrato, che è stato tratto in salvo e preso in cura dal Suem.

(Ph. Vigili del fuoco Veneto)