Ricerca: classifica scienziati ‘top’ nel mondo, Giuseppe Mancia primo italiano

Roma, 11 set. (AdnKronos Salute) – Giuseppe Mancia, professore emerito di Medicina dell’Università di Milano-Bicocca, figura al primo posto dell’elenco degli scienziati ‘al top’ in Italia stilato dalla rivista ‘Plos Biology’. In uno studio la rivista ha pubblicato un elenco di oltre 100mila scienziati internazionali di elevato livello e appartenenti a diversi ambiti disciplinari, delineando un nuovo metodo di classificazione basato su un indicatore composito che prende in considerazione citazioni e impatto scientifico degli autori. Un database sui 100mila ‘top scientists’ al mondo che raggruppa tutte le discipline esistenti del sapere scientifico.

Ebbene, in questa lista compaiono ben 32 professori dell’Università di Milano-Bicocca, uno dei quali, Mancia, figura appunto al primo posto dell’elenco degli scienziati in Italia. Tra i primi cento italiani anche Gianfranco Pacchioni (46esimo nell’elenco degli scienziati italiani), professore di Chimica generale e inorganica, Guido Grassi, (61esimo), professore di Medicina interna, e Gianfranco Parati (63esimo), professore di Malattie dell’apparato cardiovascolare.

Il database – ricorda la Bicocca in una nota – fornisce diversi tipi di indicatori per valutare il numero e la qualità delle citazioni dei professori accademici e mostra anche dati separati sull’impatto scientifico della ricerca nella carriera, aggiornati a fine 2017, e nell’anno singolo, aggiornati alla fine del 2018. Gli scienziati sono classificati in 22 campi scientifici e 176 sottocampi.

Di seguito, in ordine di posizione, i 32 migliori scienziati dell’Università di Milano-Bicocca: Giuseppe Mancia, Gianfranco Pacchioni, Guido Grassi, Gianfranco Parati, Adriana Albini, Eduardo Garzanti, Cristiana Di Valentin, Igor Villa, Giovanni Battista Crosta, Giovanni Corrao, Pietro Invernizzi, Michele Catti, Gianluca Perseghin, Marco Perugini, Giorgio Cattoretti, Roberto Todeschini, Alessandro Tibaldi, Eraldo Paulesu, Alberto Sesana, Alberto Piperno, Cesare Cuspidi, Giuseppe Gavazzi, Andrea Biondi, Luca Gianotti, Ferruccio Fazio, G. Ghirlanda, Lourenco Beirão da Veiga, Maria Pia Longhese, Maria Luce Frezzotti, Monica Colpi, Luca De Gioia, Maurizio Acciarri.