Dopo la notizia di qualche giorno fa della decisione del sindaco di Spresiano di far andare gratuitamente all’asilo i bimbi del paese, un’altra bellissima iniziativa in provincia di Treviso, questa volta a Sarmede. Il primo cittadino Larry Pizzol, infatti, ha deciso di usare i 9 mila e 700 euro della sua indennità annuale per pagare il trasporto scolastico. Il risparmio medio per le famiglie sarà di circa 120 euro.