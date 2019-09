Sofidel, addio alla plastica usa e getta negli ambienti di lavoro

Condividi

Roma, 11 set. (AdnKronos) – Addio alla plastica usa e getta: Sofidel, gruppo cartario attivo nella produzione di carta per uso igienico e domestico, ha deciso di abbandonare l’utilizzo di oggetti in plastica monouso nei propri ambienti di lavoro. Negli uffici e negli ambienti produttivi in Italia – spiega l’azienda – sono state eliminate bottiglie, bicchieri, piatti e posate in plastica usa e getta, sostituiti con materiali più sostenibili o da cicli di recupero più consolidati come, ad esempio, bottiglie in vetro, lattine in alluminio, bicchieri e piatti realizzati con polpa di cellulosa e posate in legno.

Il provvedimento sarà poi esteso nel corso dei prossimi mesi a tutte le società del Gruppo nei 13 Paesi dove Sofidel opera, in Europa e negli Usa.

La sostituzione delle plastiche usa e getta negli ambienti di lavoro segue di poche settimane l’annuncio di Sofidel relativo al dimezzamento dell’utilizzo di plastica convenzionale nella sua produzione entro il 2030.

Quest’obiettivo – spiega Sofidel – sarà perseguito attraverso l’introduzione di nuovi packaging in carta, già presenti o in arrivo sugli scaffali della distribuzione europea, il progressivo impiego, in alcuni mercati, di plastiche riciclate o di bioplastiche, e la riduzione, già avviata negli anni scorsi, dello spessore del film plastico convenzionale impiegato nel processo produttivo.

L’impegno passa innanzitutto dai principali brand europei di Sofidel (Regina, Cosynel, Nalys, Le Trèfle, Sopalin e KittenSoft).

In Italia, la nuova linea di Rotoloni Regina, Rotoloni Regina Eco, con pack in carta kraft, che si aggiunge alla gamma tradizionale, è arrivata nei punti vendita della Grande Distribuzione a partire dal mese di luglio.