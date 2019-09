«Fondo banche, portale per risarcimenti ha sempre funzionato»

Condividi

Dopo la lettera polemica inviata ieri da Andrea Arman al premier Giuseppe Conte e a Consap, arriva la risposta da parte di Massimo Dall’Eva, responsabile della piattaforma Fir, risponde punto per punto sul Corriere del Veneto in edicola oggi. Prima di tutto chiarisce il funzionamento del sito: «Vogliamo sottolineare che il portale non è mai andato in blocco. Si può parlare al massimo di rallentamenti».

Sul fatto che i passaggi non siano proprio immediati, Dall’Eva replica: «Alcune espressioni che potevano creare incertezze sono state corrette. Abbiamo voluto attivare il call center telefonico solo una decina di giorni dopo l’avvio del portale per verificare attraverso i messaggi e-mail quali fossero le criticità più frequenti e preparare gli assistenti a rispondere soprattutto a queste».