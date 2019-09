Padova, Coalizione contro sgombero Ater. Ostellari (Lega): «Esca da istituzioni»

Diventa un caso politico a Padova lo sgombero di un alloggio popolare Ater, la “casetta Berta” nel quartiere Arcella, occupato da Potere al Popolo. Coalizione Civica, lista del vicesindaco Arturo Lorenzoni, sulla sua pagina Facebook ha criticato apertamente l’operazione della polizia: «Questa mattina hanno sgomberato “Casetta Berta”, spazio divenuto sede di molte attività, punto di riferimento per molti all’Arcella. Uno spazio vuoto e inutilizzato di proprietà di Ater, che anche in questo caso è rimasta sorda alle richieste pervenute di poter legalizzare la situazione. A quanti altri sgomberi di edifici inutilizzati da Ater dovremo ancora assistere?».Molti commenti al post criticano la decisione della questura, ma criticano anche la giunta di cui fa parte la stessa Coalizione Civica.

Il senatore della Lega Andrea Ostellari ha risposto duramente al post di Coalizione Civica, invitandogli addirittura a uscire dall’amministrazione e dal consiglio di palazzo Moroni.

« Chi rappresenta le istituzioni non può difendere l’illegalità . Questo non è un ragionamento complesso, è l’abc del diritto e della democrazia – afferma il senatore padovano in una nota -. Siccome Coalizione civica non riesce a comprenderlo, faccia dimettere tutti i suoi rappresentanti dall’Amministrazione e dal Consiglio comunale di Padova. Non puoi stare contemporaneamente con lo Stato e contro lo Stato, nelle Istituzioni e contro le Istituzioni. “Casetta Berta” non è stata sgomberata da un’entità generica, così come sembra trasparire dal commento che appare sulla pagina Facebook di Coalizione civica. È stata la Polizia di Stato a sgomberarla. Che è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Perché gli arancioni non hanno il coraggio di chiamare le cose per nome? Perché giustificano occupazioni abusive? Come mai non rinunciano alle posizioni che hanno assunto all’interno di Istituzioni a cui non credono? Se vogliono stare fuori dallo Stato, lascino anche le poltrone o chiedano scusa. Esprimo la mia totale solidarietà alle Forze dell’ordine, ai Carabinieri e a chi li rappresenta. Sono certo che nonostante l’ennesimo schiaffo, continueranno a lavorare duro per difendere la legalità».

Questa invece è la versione di Potere al Popolo:

«Dal 1 maggio 2019, giorno della sua riapertura alla città dopo anni di abbandono e incuria, la Casetta del Popolo “Berta” è diventata un punto di riferimento per il quartiere Arcella e i suoi abitanti. Un luogo dove giorno dopo giorno, grazie all’impegno di volontari e al contributo di tante persone che si sono spontaneamente messe a disposizione, si rispondeva con la solidarietà ai problemi causati dalla società in cui viviamo e che anche in una città come Padova pesano sulle spalle delle classi popolari. Solitudine, difficoltà economiche, problemi con la casa, carenza di servizi essenziali e di luoghi di socialità: con le attività (tutte gratuite) della Casetta Berta, problemi come questi trovavano una piccola ma importante risposta e, soprattutto, si faceva strada l’idea che insieme, dandosi una mano, si possono migliorare le nostre vite e lottare per una società più giusta. Da questa mattina lo sportello salute, lo sportello psicologico, quello sulla casa e sul lavoro, il doposcuola, i corsi di italiano, di yoga e altre arti, i cineforum, i pranzi popolari, i concerti e tutte le altre attività non si potranno più fare in Casetta Berta. Perché l’hanno sequestrata e murata, chiudendo con i mattoni ogni finestra e spiraglio da cui entrava la luce. La proprietà dello stabile evidentemente la preferisce così. L’ATER infatti vuole soltanto liberarsene, venderlo a privati, non certo renderlo un luogo aperto alle persone e al quartiere. E parliamo della stessa Ater che tiene centinaia di appartamenti vuoti, sempre per svenderli, e che adesso con la legge regionale 39/2017 voluta dalla Lega incasserà 21 milioni dagli aumenti spropositati degli affitti contro cui stanno lottando centinaia di inquiline e inquilini, che anche alla Casetta Berta avevano trovato un luogo di supporto e organizzazione. Come assemblea di Potere al Popolo Padova e come attiviste/i della Casetta del Popolo “Berta” crediamo che i beni pubblici vadano tutelati e messi a disposizione di chi ne ha bisogno. Continueremo ad opporci alle speculazioni e alle ingiustizie, e a rivendicare l’apertura di spazi di mutualismo e solidarietà. L’esperienza della Casetta Berta non finirà con uno sgombero, perché il seme che abbiamo piantato ha già messo radici e fatto crescere qualcosa. Per oggi pomeriggio è convocata proprio in Via Callegari un’assemblea aperta per capire come rispondere allo sgombero».

