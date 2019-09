Caso Ecolab a Rovigo, Toffanin (FI): «Colpa del governo Lega-M5S»

Condividi

Linkedin email

«Negli ultimi 14 mesi con il governo Lega-M5s nulla è stato fatto per le imprese italiane. Anzi, semmai sono stati approvati provvedimenti contrari come il decreto dignità, che irrigidisce il mercato del lavoro, e il decreto crescita che scarica sulle aziende gli incentivi fiscali dei committenti. Il risultato è un aumento delle ore di cassa integrazione con oltre 160 tavoli di crisi aziendali per i quali non si è fatto nulla per oltre un anno». Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin.

«Ora a Rovigo, il caso della Ecolab, una nuova azienda che chiude per delocalizzare, in questo caso in Francia, con 43 lavoratori, a cui va la mia solidarietà, che saranno licenziati. Un nuovo colpo – aggiunge la senatrice azzurra – per questo territorio già penalizzato dal governo gialloverde che ha perso l’occasione nel Polesine per istituire la ZES, in modo da dare rilancio ad un territorio ricco di tradizioni e di competenze. Mi auguro quindi che venga trovata una soluzione che dia all’azienda nuove opportunità e prospettive per il futuro nel territorio per garantire i posti di lavoro e il nostro Made in Italy».