Tubo abusivo rotto durante aratura: gasolio sversato in un canale

Dalle ore 14.15, i vigili del fuoco stanno operando in un campo agricolo in via Deserto di Este per la perdita di gasolio dovuta al troncamento di un tubo avvenuto durante i lavori di aratura. Il tubo di polietilene era stato interrato ed allacciato abusivamente ad un oleodotto per il prelievo fraudolento di gasolio.

I vigili del fuoco arrivati da Este sono riusciti a bloccare la fuoriuscita dell’idrocarburo, che si è scaricato in un solco. Il comandante dei vigili del fuoco di Padova Vincenzo Lotito intervenuto sul posto ha coordinato i lavori di messa in sicurezza del luogo. Sul posto il personale di Arpav e i tecnici dell’oleodotto e i carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso con l’assistenza ai tecnici che stanno aspirando il gasolio dalla canaletta.