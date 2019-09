Padovano scomparso a Pantelleria: nuove ipotesi

Condividi

Linkedin email

Proseguono senza sosta le ricerche di Federico Merlo, il 21enne di origini siciliane ma da tempo residente a Padova, scomparso a Pantelleria domenica mattina.

Vigili del fuoco, guardia costiera, carabinieri, protezione civile e da oggi, giovedì, anche otto militari del Distaccamento dell’Aeronautica Militare stanno battendo da 5 giorni il mare e anche il territorio dell’isola. Federico era arrivato in aereo ed aveva affittato una canoa a Scauri. Il titolare, non vedendolo rientrare, ha subito dato l’allarme: il mezzo e il giubbetto del ragazzo sono stati ritrovati in acqua, in un’insenatura della scogliera di Nikà, poi le scarpe su uno scoglio, ma del 22enne nessuna traccia.

A questo punto, se si è trattato di un incidente, le speranze di trovare Federico Merlo in vita sono prossime allo zero, ma gli investigatori non vogliono escludere altre ipotesi, tra cui quella di un allontanamento volontario. Nel frattempo si è appreso che il ragazzo era stato sull’isola il 3 agosto, con degli amici. Questa volta, però, era arrivato da solo.