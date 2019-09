Giardini verticali in casa e canapa: startup venete al Flormart Future Village

Condividi

I giardini verticali in miniatura da appendere in casa o sul balcone grazie ad un’anima in acciaio, i robot che monitorano lo stato dei terreni e l’andamento delle colture, gli ortaggi e le verdure da coltivare in casa o in giardini grazie a una serra hi-tech, le app per monitorare le coltivazioni idroponiche. Sono alcune delle esperienze che animeranno il cuore innovativo di Flormart: il Flormart Future Village, ospitato al padiglione 2 della Fiera di Padova dal 26 al 28 settembre. Un “villaggio” che sorge attorno a una piazza circolare, abitato da 8 startup, 8 aziende e 4 centri di ricerca, organizzato da Blum, società specializzata nella costruzione e nella comunicazione di progetti innovativi.

Le startup, selezionate tramite un bando, si contenderanno il premio per il miglior progetto, di fronte a una giuria qualificata che sabato 28 assegnerà il Flormart Future Village Award. La vincitrice otterrà una serie di servizi e opportunità, tra cui la possibilità di partecipare come espositore all’interno di Flormart 2020. Per tutte le finaliste c’è inoltre una doppia opportunità offerta da Tilt, realtà che seleziona le startup che rappresenteranno l’Italia al Ces di Las Vegas, la più grande fiera mondiale dedicata alla tecnologia in programma dal 7 al 10 gennaio 2020. La prima opportunità è quella di partecipare alla Tilt Academy che nell’arco di un mese può dare loro gli strumenti necessari per competere a livello internazionale. La seconda è, se selezionate da Tilt, portare l’innovazione green a Las Vegas.

Due di queste startup sono venete. La prima è Canvasalus di Monselice (Padova) che si occupa di ricerca avanzata sulla canapa. Ha sviluppato un metodo scientifico per ottenere solo piante di canapa femminili, risolvendo così un problema di molte aziende del settore, quello dell’alta concentrazione di piante maschili, prive di fiore e che per questo devono essere eliminate dal campo con il faticoso processo di smaschiatura. Il metodo di Canvasaus invece permette, partendo da un lotto di semi di canapa dioica (cioè con piante a sessi separati), di estrarre solo la frazione dei semi femminili, risolvendo il problema prima della semina. La seconda è Life Panel, fondata nel 2018 a Conselve (Padova) ed è una startup nata per unire la moderna cultura dei giardini verticali con una nuova tecnologia sostenibile. Grazie a dei pannelli modulari in acciaio inox spessi appena due centimetri, consente di coltivare tutti i tipi di piante in verticale su una superficie di vero terreno.

IL PROGRAMMA

Ogni giornata è caratterizzata da un hashtag. Giovedì 26 è #Impresa: il momento saliente è “Innovation stories. L’impresa del verde 2.0”, alle 17 in collaborazione con Veneto Economia, per capire con esperti e storie d’impresa come cambiano strategie, prodotti, strumenti e approcci al mercato. Venerdì 27 è sotto il segno della #Ricerca: alle 16.15 c’è “Ricerca e tecnologie smart per il florovivaismo”, un appuntamento in collaborazione con Unismart Padova Enterprise che vedrà tra i relatori Daniela Romano della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana, Alberto Manzo del ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Lorenza Gasparella (Università Iuav di Venezia), Davide Quaglia (Università degli Studi di Verona) e Daniele Torreggiani (Università di Bologna), Stefano Carosio (Unismart Padova Enterprise), Francesco Marinello (Università di Padova) e Maria Grazia Scarpa (Università degli Studi di Sassari). #Startup è la parola chiave di sabato 28, con la finale del Flormart Future Village Award e la cerimonia di premiazione, dalle ore 11.