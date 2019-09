Auto sotto un camion: un ferito gravissimo e traffico in tilt

Condividi

Alle 13:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Portogruaro San Stino di Livenza al km 444 in direzione Trieste per il tamponamento di un autoarticolato da parte di un’auto il cui conducente è rimasto ferito.

I pompieri arrivati da Portogruaro, Mestre con l’autogru e da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i veicoli ed utilizzando scaricatori , cesoie e martinetti idraulici hanno estratto un giovane 23 udinese, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo Volkswagen Golf. Il ferito è stato preso in cura dal personale del suem 118, stabilizzato e trasferito in eliambulanza in ospedale.Illeso il conducente dell’autoarticolato. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Sul posto il personale di Autovie Venete e la Polstrada.