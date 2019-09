Tuffo di testa sugli scogli: Mahmood si fa male in vacanza

Condividi

Linkedin email

Incidente per il cantante Mahmood durante le sue vacanze in Sardegna. Tra un’uscita in barca con Elodie, cantante di Amici di Maria De Filippi, e una cena con il produttore discografico di Soldi, la canzone che l’ha reso famoso e gli ha fatto vincere Sanremo, Mahmood si è fatto male tuffandosi in acqua. Lo riporta Alfonso Signorini su Chi.

Il cantante, infatti, non aveva fatto i conti con il fondale poco profondo ed ha colpito con la testa alcuni scogli. Fortunatamente le ferite sono state lievi, poca roba rispetto a quanto ha rischiato. Mahmood si sta rilassando in vista del suo prossimo concerto previsto per il 3 ottobre a Rishon Le Zion a Tel Aviv.