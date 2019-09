Lo lascia perchè violento e geloso: lui la minaccia e la picchia

Condividi

Nella notte tra il 10 e l’11 settembre, i Carabinieri della Stazione di Ambrogio, frazione di Copparo (Ferrara), insieme ai colleghi della Stazione di Jolanda di Savoia e del nucleo operativo e radiomobile di Copparo, hanno arrestato un 34enne della provincia di Padova, in flagranza di reato per “maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia”. I militari sono intervenuti dopo che una donna aveva chiesto il loro aiuto per sfuggire alle percosse del proprio fidanzato.

La lite sarebbe scoppiata perchè lei aveva deciso di lasciarlo proprio per i suoi comportamenti violenti e la sua gelosia. La vittima presentava delle escoriazioni alla nuca e alle braccia e si trovava in stato di grave agitazione. E’ stata quindi portata in ospedale dov’è stata medicata. L’uomo, invece, si trovava ancora nell’abitazione ed è stato arrestato e portato in carcere a Ferrara. Secondo la denuncia, le violenze fisiche e psicologiche andavano avanti da mesi alle quali si aggiungevano minacce gravi.

Fonte: Adnkronos