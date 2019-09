Tutti i ponti tibetani in Veneto: dove sono e come arrivarci

Condividi

Il ponte tibetano negli ultimi anni ha preso sempre più piede in Italia, appassionando escursionisti, turisti, amanti del paesaggio e dell’avventura. Si tratta di una struttura costituita da una fune che ha funzione di marciapiede e da due funi/mancorrenti laterali superiori distanziate di circa un metro da quella marciapiede. Le tre funi, poste a triangolo, sono solidarizzate da stralli laterali distanziati l’uno dall’altro da 50 a 100 centimetri. In una tale struttura l’oscillazione è inversamente proporzionale al carico di tensione: più tese sono le funi, più stabile è il ponte, in quanto si riducono le oscillazioni laterali, in particolar modo nella sezione centrale. Il record di ponte tibetano più lungo del mondo è conteso proprio da due località italiane, da un lato quello tra il promontorio di Santa Margherita a Procida e l’isolotto di Vivara, lungo 362 metri, inserito nel Guinness dei primati. Dall’altro quello di Cesana Claviere in Piemonte lungo 560 metri. E in Basilicata ne sta arrivando uno da 800 metri.

Vicenza

Anche il Veneto si è fatto sedurre dal fascino adrenalinico dei ponti tibetani. Nel Vicentino è famoso quello Avis di Valli del Pasubio. Per raggiungerlo, dal passo Pian delle Fugazze si seguono le indicazioni per l’Ossario del Pasubio. Raggiunto e superato l’Ossario, basta proseguire sulla strada del Re ed in mezz’ora di cammino si arriva al ponte tibetano.

Verona

In attesa della realizzazione di un ulteriore ponte a Dolcè il territorio veronese può vantare la presenza di due ponti tibetani, a Marano di Valpolicella e a Torri del Benaco, sul Garda. Il primo è lungo 52 metri, largo 70 centimetri e si trova sul sentiero numero 5 della Val Sorda. Il secondo è lungo 34 metri e si trova sul sentiero che va verso San Zeno di Montagna passando per Malcesine.

Belluno

Sulle Dolomiti si trova il ponte tibetano in Valmontina e uno lungo la dorsale Zurlon, la cresta principale sul Cristallo, a Ferrata Dibona, considerato tra i più difficili da affrontare, a quasi 3 mila metri d’altezza, ripreso anche dal film Cliffangher con Sylvester Stallone.

(Ph. Comune di Marano di Valpolicella)