Parte per il rifugio e scompare: paura escursionista veneziano

Un escursionista di 45 anni originario di Spinea, in provincia di Venezia, era partito mercoledì mattina da Sappada per un’escursione alla fine della quale avrebbe raggiunto il rifugio De Gasperi sopra a Val Pesarina. Ma a quel rifugio non è mai arrivato e non è nemmeno rientrato a casa. L’allarme è partito ieri sera intorno alle 20:30 e le ricerche sono ancora in corso.

Gli ultimi ad averlo visto sono stati dei commercianti di un negozio di Sappada dove si era fermato per acquistare il necessario per la gita. Sul posto si sono recati i tecnici del Soccorso Alpino di Sappada e quelli del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, sui due versanti che conducono al rifugio, quello sappadino e quello della Val Pesarina. Questa mattina con le prima luci i tecnici sono di nuovo al lavoro via terra assieme all’elicottero della Protezione Civile che sta effettuando perlustrazioni dall’alto.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, i soccorritori hanno trovato la sua firma al Bivacco Damiana Del Gobbo a quota 1850 metri. Qui l’escursionista indica il sentiero percorso in salita, il 322, e annuncia di voler proseguire verso il Passo dell’Arco e il Passo Siera. Un cambiamento di programma rispetto alle dichiarate intenzioni di recarsi al Rifugio De Gasperi. Probabilmente, questa l’ipotesi dei soccorritori, l’uomo ha deciso di proseguire lungo un percorso che in parte gli era già noto, essendo già in passato stato al Bivacco Del Gobbo e ritenendo forse la gita al De Gasperi troppo lunga e impegnativa.