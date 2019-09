“Pet Show Amici a 4 zampe”: un weekend dedicato ai cani

Condividi

Linkedin email

Il Centro Commerciale Palladio di Vicenza si prepara ad un weekend dove i protagonisti saranno i nostri amati amici a 4 zampe. Un appuntamento che vedrà ospiti le associazioni del territorio impegnate in attività di sensibilizzazione a favore dell’affido e contro il randagismo e l’abbandono degli animali. Stand di rifugi, canili e associazioni animaliste, esibizioni dei centri cinofili del territorio, punti di informazione per il benessere animale e l’educazione di base, incontri con veterinari ed esperti. Nel corso delle due giornate il Centro Commerciale Palladio ospiterà dimostrazioni di obbedienza, educazione di base, detection – ricerca di sostanze ludica sportiva. E non finisce qui. Tutti avranno la possibilità di partecipare con il proprio amico a 4 zampe ad una rassegna canina amatoriale

Inoltre, all’esterno del Centro Commerciale Palladio presso l’ingresso Blu vi saranno un’Area Dog e un’Area Fattoria Didattica; secondo il programma che segue:

– Area Dog Sabato 14 settembre, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19:30 vi saranno presenti falchi ed aquile in esposizione e inoltre si esibiranno di dimostrazioni di volo Domenica 15 settembre, dalle 16:30 alle 19:30 dimostrazione di Ricerca e Soccorso a cura del Centro I cani del tribolo

– Area Fattoria Didattica Sabato 14 e domenica 15 settembre, dalle 11 alle 13 si terranno i laboratori ludico-creativi per bambini a cura dell’Azienda Agricola Agnese Carlan e li avvicinerà al mondo della fattoria Dalle 16:00 alle 19:30 vi saranno presenti diverse galline padovane e pulcini da esposizione.

Parteciperanno al Pet Show: l’associazione ENPA di Vicenza e sezione Veneto, l’associazione Insieme per FBM, l’associazione Sorrisi a 4 Zampe, il Centro Cinofilo Jeans & Friends, la Clinica Veterinaria del Dott. Bertollo, la toelettatura Il Magico Mondo di Amelie, la pensione e dog-sitting Care & Move 4 Pets, il Centro Cinofilo La Cuccia di Romeo, Centro Cinofilo Luckynose, il Centro Cinofilo Elfdog, il Centro Cinofilo We Dog It e il Gruppo Cinofilo di promozione sociale I Cani del Tribolo, il negozio di animali Ari & Luna, il Centro Cinofilo Akela, l’allevamento di Maine Coon Argento Vivo, l’Azienda Agricola Agnese Carlan, l’allevamento di galline padovane, falconeria L’amico dei falchi – Enrico Volpin. Sponsor tecnici della Rassegna Canina, Agri-pet.