Autonomia, Zaia: «Provenzano spieghi perchè Sicilia può averla e Veneto no»

Condividi

Linkedin email

«Le argomentazioni contro il federalismo del Ministro Provenzano scontano un difetto di fondo: vengono da un teorico dell’assistenzialismo, che è il suo vero punto di partenza. Abbiamo capito che adesso fa il Ministro per il Sud, ma almeno cerchi di parlare con un minimo di attinenza alla realtà». Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta le dichiarazioni rilasciate dal Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano a Radio Anch’io su Rai Radio 1, secondo le quali molto spesso il federalismo avrebbe determinato aumenti dei costi.

«Se questa è la sua teoria – incalza Zaia – Provenzano ci spieghi come mai il federalismo funziona benissimo negli Usa, in Germania e in tante altre comunità del mondo occidentale. In realtà, ma forse non possiamo pretendere che se ne accorga il Ministro del Sud, i costi del federalismo, in Italia, sono aumentati nelle Regioni Autonome del Sud e nel Mezzogiorno in generale. Una situazione alla quale si può porre rimedio solo con l’autonomia responsabile, perché autonomia significa responsabilità, e gestendo responsabilmente le risorse pubbliche non le si spreca e si aiutano la gente e i territori a prosperare».

«In proposito – aggiunge il Governatore del Veneto – ricordo al Ministro del Sud l’avanzo primario che le Regioni amministrate con attenzione, tra cui il Veneto, presentano da anni in Sanità. E in Veneto i soldi risparmiati li reinvestiamo in più cure e macchinari più moderni per chi soffre. Gli ricordo anche la realtà virtuosa del Veneto, da dieci anni Regione tax free (senza un euro di addizionale regionale applicata ai cittadini che si ritrovano così in tasca circa 1,2 miliardi l’anno). Prima di parlare genericamente e impropriamente di federalismo costoso conclude Zaia – Provenzano si chieda come mai proprio ieri la Sicilia si è affidata alla Lombardia perché non riesce a fare acquisti virtuosi, e come mai la sanità catanzarese proprio in questi giorni e stata commissariata. Questi sono gli effetti deleteri dell’assistenzialismo. La risposta è l’autonomia con la salvaguardia, come oramai sono stanco di ripetere, di tutti i principi costituzionali ben conosciuti, prima di tutto dagli eminenti esperti che hanno elaborato la proposta del Veneto e che fanno parte della nostra delegazione trattante».

Sulle dichiarazioni di Provenzano che affermava che la proposta di autonomia del Veneto «spacciava l’Italia», Zaia risponde: «Visto che sembra essere il più informato di tutti sulla proposta di autonomia del Veneto sono certo che saprà dire agli italiani, in tempi brevissimi, quali ne sono i contenuti; cosa ne pensa, invece, dell’autonomia siciliana; e, di conseguenza, i motivi tecnici per cui la Sicilia può avere la sua autonomia e il Veneto no; perché l’autonomia siciliana va bene ed è “virtuosa” e quella chiesta dal Veneto spacca l’Italia e penalizza il Paese; qual è il modello di autonomia (par di capire non quello siciliano) che, secondo lui, fa sì che il federalismo sia un sistema che aumenta i costi».

«Da buon siciliano esperto di economia, vice direttore dello Svimez che si occupa di sviluppo economico del meridione, in passato capo segreteria dell’Assessore all’Economia Luca Bianchi della Giunta Crocetta in Regione Siciliana, e poi consulente del Ministro Andrea Orlando in materia di ambiente – aggiunge Zaia – di certo sarà facilmente in grado di spiegarci i contenuti che rendono economicamente e gestionalmente efficiente e virtuosa l’autonomia siciliana, visto che si dice così preoccupato della proposta veneta». Zaia conclude con una domanda al ministro Provenzano: «Nelle sue dichiarazioni – chiede – ha usato il verbo “spaccava”, al passato. Forse che il Governo di cui fa parte ha già deciso qualcosa? Se sì, ci dica cosa. O dedichi qualche ora del suo tempo a studiare la proposta di autonomia del Veneto per poterne parlare con cognizione di causa».

(ph: imagoeconomica)