Jesolo, arriva l’ Air Show

Condividi

Linkedin email

Domenica 15 settembre scatta lo spettacolo aereo più atteso d’Italia sul lungomare di Jesolo che festeggerà gli 80 anni del 51° Stormo e i 30 dell’AMX Ghibli. Per la città che si avvia alla fine della stagione estiva sarà il momento per lanciare gli appuntamenti dell’autunno-inverno. L’atmosfera a Jesolo si scalda in attesa del rombo dei motori che domenica 15 settembre riempirà il cielo della località con l’appuntamento tra i più attesi dell’anno di Jesolo Air Show. La manifestazione che vedrà la partecipazione di diversi team italiani e stranieri oltre alle pattuglie acrobatiche francese Patrouille De France e italiana Frecce Tricolori sarà anche l’occasione per festeggiare gli 80 anni del 51° stormo dell’Aeronautica Militare e i 30 anni dall’entrata in servizio dell’AMX Ghibli.

Per queste ricorrenze speciali tra venerdì 13 e domenica 15 settembre sono infatti previsti eventi collaterali, come la mostra statica in piazzetta Casablanca di due velivoli, un AMX Ghibli biposto del 51° Stormo e un Fiat G.91 del 1° Club Frecce Tricolori. Nel fine settimana saranno poi aperti e visitabili sulla spiaggia diversi stand dedicati al mondo dell’aeronautica e agli appassionati del volo e dell’adrenalina.

All’apertura della manifestazione che chiude in grande stile gli ultimi fuochi dell’estate jesolana, saranno anche distribuite al pubblico e presentate le brochure con i principali appuntamenti che attendono la città tra l’autunno e l’inverno. Decine e decine di iniziate tra sport come la 6XAndrea Pinarello (22 settembre), alla Internazionale del Giro d’Italia di Ciclo Cross (1 novembre), passando per l’intrattenimento di Autunno in Festa (19,20 ottobre); dall’esibizione della cantante Cheryl Porter (9 novembre) e gli altri concerti di Elisa (19 novembre) e Modà (26 novembre) fino agli attesissimi giorni del Natale con Jesolo Sand Nativity (8 dicembre 2019 – 9 gennaio 2020) e Jesolo Christmas Village (1 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020). Dopo il Capodanno, la lunga scia di iniziative continuerà verso la primavera con il Carnevale e ancora sport con il Trofeo Giovanissimi Karate (17-19 aprile 2020) e spettacolo con Jesolo Dance Contest (9-10 maggio).

«Alla grande emozione per Jesolo Air Show – commentano l’assessore al Turismo Flavia Pastò e allo Sport, Esterina Idra – si aggiunge l’attesa per i prossimi grandi eventi che caratterizzeranno l’autunno e l’inverno 2019/2020 a dimostrazione di come il percorso di allungamento della stagione stia dando sempre più frutti, sostenendo anche le attività oltre i classici mesi estivi. Siamo pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno sperimentare una Jesolo diversa, in un periodo diverso ma sempre una città capace di stupire e di regalare emozioni».