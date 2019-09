Meteo, weekend da sogno. Ma la settimana prossima cambia tutto

Condividi

L’alta pressione che si protende da sud assicura sulla nostra regione parecchi spazi di sereno e temperature diurne sopra la norma; qualche nube in più e clima diurno lievemente più fresco soprattutto a fine periodo, quando si farà un po’ avanti la circolazione ciclonica che tuttora interessa il Nord Europa. Vediamo le previsioni Arpav per i prossimi giorni.

Sabato 14 settembre cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche modesto addensamento un po’ più probabile dal pomeriggio sulle zone montane e pedemontane. Le precipitazioni saranno generalmente assenti. Le temperature rispetto a venerdì subiranno variazioni al più contenute, comunque distribuite in maniera irregolare.

Domenica 15 settembre ampi spazi di sereno alternati ad un cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, per alcuni addensamenti di nubi basse fino al mattino ed al più qualche cumulo pomeridiano soprattutto sui rilievi. Le precipitazioni saranno generalmente assenti. Le temperature per le minime prevarrà un lieve aumento; le massime, invece, rimarranno stazionarie o in leggero aumento sulle zone montane, stazionarie o in leggero calo su quelle pianeggianti.

Lunedì 16 settembre significativi spazi di sereno alternati ad un cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, in genere senza precipitazioni; temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in leggero aumento. Martedì 17 settembre in prevalenza cielo parzialmente nuvoloso soprattutto per nubi basse, nonchè probabili locali riduzioni della visibilità nelle ore più fresche in pianura e nelle valli, pur con vari spazi di sereno; non sarà da escludere qualche locale piovasco a partire da metà giornata; per le temperature minime prevarrà un lieve aumento; temperature massime stazionarie o in leggera diminuzione, salvo locali leggeri aumenti a sud.