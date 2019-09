Veneto, medici e infermieri impareranno la lingua dei segni

Condividi

Linkedin email

La Giunta regionale del Veneto ha stanziato, su proposta dell’assessore alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin – 200 mila euro per il 2019 per implementare il ricorso a canali comunicativi tecnologici, come il videointerpretariato nella lingua dei segni, e in particolare per formare il personale delle aziende sanitarie e dei servizi sociali ad apprendere la lingua dei segni (Lis) e la lingua tattile (List). «Abbattere le barriere alla comunicazione in un ambito essenziale per i bisogni dei cittadini, qual è quello dell’assistenza sanitaria e sociale, è un dovere di civiltà – dichiara l’assessore Lanzarin – L’utilizzo della lingua dei segni, e di quella tattile per le persone sordocieche, da parte del personale medico e degli operatori dei servizi rappresenta un fondamentale fattore di integrazione e inclusione sociale per persone che hanno gravi problemi uditivi, di vista e di comunicazione. Con il programma annuale degli interventi per la rimozione delle barriere comunicative intendiamo promuovere corsi di formazione nelle Ulss, nelle aziende ospedaliere e nello Iov per abilitare gli operatori più a diretto contatto con pazienti con disabilità uditive e della vista all’utilizzo di questi strumenti di comunicazione».

Oltre ad investire sul superamento delle barriere comunicative nel servizio sociosanitario, la Regione quest’anno ha deciso di incentivare anche la capacità progettuale e innovativa delle associazioni storiche del mondo della disabilità: le associazioni dei mutilati e invalidi civili (Anmic), vittime civili di guerra, sordomuti (Ens), Centro del libro parlato “Adriano Sernagiotto”, ciechi (Uic) e mutilati per servizio (Unms) possono disporre quest’anno, oltre al contributo annuale di 190 mila euro per le attività istituzionali, di un ulteriore fondo di 100 mila euro che andrà a cofinanziare progetti e iniziative innovative a servizio degli assistiti. Per quanto riguarda il tema della disabilità rimane però ancora il nodo della carenza di insegnanti di sostegno, che in questi giorni di avvio dell’anno scolastico ha costretto diversi istituti a lasciare a casa gli alunni disabili. (t.d.b.)