Al culmine di una lite, per strada, ha afferrato un taglierino e lo ha accoltellato. Una donna, senza fissa dimora è stata denunciata per lesioni, mentre lui se la caverà in 10 giorni.

La vicenda è accaduta venerdì sera, circa alle 20, in via Antonio da Mestre, nel centro di Mestre, Venezia. Sul posto la polizia e un’ambulanza, che ha accompagnato la vittima all’ospedale.