Youngtimer in mostra al Garda Classic Car Show

Torna a Bardolino sabato 14 e domenica 15 settembre il Garda Classic Car Show, la manifestazione organizzata da Benaco Auto Classiche che porta sul Lago di Garda decine di autovetture cosiddette youngtimer, ossia tutti quegli automezzi di particolare rilevanza costruiti dal 1979 e fino al 1999. Dopo quattro edizioni del concorso di eleganza biennale, quindi, il Garda Classic Car Show cambia periodo e formula per diventare più agile e andare incontro alle nuove tendenze degli appassionati di tutto il mondo, che stanno cercando sempre di più questo tipo di auto d’epoca, come dimostra la crescente frequentazione delle aste.

Si parte, dunque, oggi alle 13:30, con le 40 automobili ammesse al concorso che verranno esposte nel verde del secolare Parco Carrara Bottagisio. Oltre alla giuria anche gli spettatori potranno votare la vettura preferita in una delle cinque categorie: berline (le yuppie cars), GTi (le vincenzone), coupè (wow cars), spider (young and beautiful), hypercars (epicuree). Alle 18.30 inizierà poi la sfilata che porterà le vetture sul lungolago, accompagnate dai loro equipaggi in abbigliamento che rispecchierà l’epoca di appartenenza. Al termine verranno consegnati i premi ai vincitori.

Domenica 15, invece, le autovetture sosteranno durante la mattinata su Lungolago Cornicello, a disposizione dei visitatori che vorranno fotografarsi nella meravigliosa cornice del lago di Garda. Insomma, il weekend di metà settembre a Bardolino il connubio motori, eleganza e curiosità sarà protagonista indiscusso, un appuntamento da non perdere per appassionati, curiosi e amanti dello stile.

(Ph. Facebook – ASI)