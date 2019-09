Figlia di Salvini con t-shirt Miss Papeete: i social esplodono

Condividi

Sta facendo il giro dei social la foto di Matteo Salvini, arrivato questa mattina, sabato, agli stati generali degli amministratori della Lega con la figlia che indossava la maglietta “Miss Papeete”.

Immediata la reazione degli utenti, tra cui il comico genovese, nonché presidente del Palazzo Ducale di Genova, Luca Bizzarri, che commenta: “Così, sommessamente e con rispetto: se vai a una riunione politica con tua figlia e ora, in questo momento, tra le mille magliette le fai indossare quella di Miss Papeete forse sei tu che la stai tirando in mezzo alla politica, poi chiunque la citi sbaglia, ma in primis sei tu”, ricordando le frasi shock di Fabio Sanfilippo.

Lui risponde postando questa foto:

(Ph Twitter)