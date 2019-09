Montebelluna corre “in rosa” per la prevenzione

Condividi

Domenica 15 Settembre alle 9:30 la Pro Loco di Montebelluna (Treviso) su iniziativa di Anna Moretto, in collaborazione con il Comune, organizza la : 2° EDIZIONE di MONTEBELLUNA CORRE IN ROSA,

manifestazione podistica a passo ludico – motorio, sulle distanze di 5 e 10 Km.

Di corsa o camminando, donne, uomini e bambini, tutti assieme per la prevenzione, infatti ogni singolo partecipante concorre alla raccolta fondi per la prevenzione e lotta contro i tumori.

Una edizione per la quale sono disponibili 5000 posti e alla quale è possibile iscriversi online dal sito o nei punti biglietteria indicati nel sito.

Il ricavato della manifestazione andrà a favore della LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori)

L’iscrizione è aperta sia per i singoli, sia per i gruppi con più di 15 partecipanti.

Costi iscrizioni:

• euro 10.00 sino al 15 settembre per adulti e bambini con pacco gara

• euro 13.00 sino al 15 settembre per adulti e Bambini con pacco gara

• euro 6.00 solo per ragazze e ragazzi fino ai 14 anni (con ristoro – senza pacco gara)

(Ph. Facebook – Montebelluna in rosa)