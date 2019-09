Scimpanzé scappano dal recinto, paura al Parco Natura Viva

Condividi

Disagi al Parco natura viva di Bussolengo (Verona) dove alcuni scimpanzé sono scappati costringendo i gestori a chiudere lo zoo e mandare via i visitatori. Ora, come si legge sulla pagina Facebook del Parco, la situazione è rientrata nella normalità e il parco è riaperto.

Cos’è successo

Tre scimpanzé sono usciti dal loro recinto e il parco è stato evacuato completamente, tranne per i veterinari. Gli animali sono rimasti dentro al parco e sono stati recuperati. Non si sa ancora come abbiano fatto a uscire, ma sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Nel frattempo si sono creati ritardi, code e grande caos tra i visitatori.

(Ph. Facebook Parco Natura Viva)