Autostrade, dirigenti arrestati per dati falsi: holding Benetton crolla in Borsa

Tre arresti e sei sospensioni di dirigenti di Autostrade per l’Italia e Spea, società che si occupa della manutenzione, nell’ambito dell’inchiesta bis sul crollo del ponte Morandi di Genova e sulla sicurezza di altre infrastrutture in Italia. Le accuse sono di aver falsato i dati sullo stato di usura due viadotti Pecetti in Liguria e Paolillo in Puglia.

A risentire immediatamente della nuova indagine è Atlantia, holding della famiglia Benetton che controlla Autostrade per l’Italia, che in una nota ha garantito la sicurezza delle due infrastrutture, la quale è crollata in borsa perdendo l’8%.

(Fonte: TgRVeneto)

(Ph. Imagoeconomica)