Ocean Viking a Lampedusa, Salvini: «Ecco i porti aperti»

Condividi

Linkedin email

“Le autorità italiane hanno appena assegnato alla Ocean Viking un porto sicuro di sbarco. Dopo sei giorni dal primo soccorso, gli 82 naufraghi a bordo presto sbarcheranno a Lampedusa. Medici senza Frontiere e Sos Mediterranea sono sollevate”. Lo scrive Medici senza Frontiere in un tweet.

Immediata la reazione dell’ex ministro Salvini, che ha commentato su Facebook “Ecco i porti aperti…” con evidente sarcasmo, ed è infuriato anche il sindaco dell’isola, Salvatore Martello: “Se il nuovo ministro dell’Interno Lamorgese vuole continuare sulla stessa scia dell’ex ministro Salvini, noi siamo pronti ad alzare la voce e non sarà una voce di pace. Accoglienti sì ma idioti no. La nave Ocean Viking era molto più vicina alle coste siciliane che a Lampedusa. Perché la scelta di assegnare come porto sicuro proprio Lampedusa?” ha commentato con l’AdnKronos.